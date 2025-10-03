La Juventus non si arrende | sacrificio Locatelli per il sogno di Comolli

La Juve di Tudor è carente in un reparto: la ‘Vecchia Signora’ è pronta a riprovarci per un obiettivo di vecchia data La Juventus non riesce più a vincere e colleziona il quarto pari consecutivo tra campionato e Champions nell’ultima trasferta europea contro il Villarreal. Manuel Locatelli (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex Renato Veiga beffa i bianconeri al 90’ dopo la rimonta targata dagli eurogol di Gatti e Conceicao, con quest’ultimo che ha dato la scossa alla squadra di Tudor nel secondo tempo della sfida in terra spagnola. La Juve però non l’ha chiusa complici gli errori sottoporta di David, prima di schiacciarsi troppo nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

