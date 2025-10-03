Potrebbe non essere conclusa la telenovela incentrata sul ritorno del tecnico salentino sulla panchina bianconera, con novità inaspettate. In un punto importante e delicato della stagione, dove il Napoli si sta affermando e sta cercando continuità nelle prestazioni e nei risultati, c’è bisogno del massimo della concentrazione: i ragazzi di Antonio Conte stanno trovando la quadra definitiva e stanno affrontando nel miglior modo possibile la tripla competizione, con tantissimi impegni ravvicinati. Tuttavia, il mercato non si ferma mai e può risultare una distrazione non indifferente. “Ecco perché la Juve è ancora su Conte”: pista ancora accesa?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"La Juve aspetta ancora Conte", l'ex giocatore è sicuro: il Napoli trema