La Israel-Premier Tech rinuncia al Trittico Lombardo
Roma, 3 ottobre 2025 - Se si esclude il momento del tesseramento di Chris Froome, mai la Israel-Premier Tech ha avuto su di sé una tale attenzione mediatica come accade nelle ultime settimane, quelle successive alla turbolenta Vuelta 2025. Le preoccupazioni di ulteriori disordini per il finale di stagione hanno portato prima al ritiro dell'invito alla squadra israeliana per il Giro dell'Emilia 2025 (in programma sabato 4 ottobre ) e poi alla decisione della stessa di rinunciare all'imminente Trittico Lombardo. La rinuncia della Israel-Premier Tech. Si partirà domenica con la Coppa Agostoni, prima di spostarsi a Legnano lunedì per la Coppa Bernocchi e di chiudere martedì con la Tre Valli Varesine, per la quale ha confermato la sua presenza anche Tadej Pogacar, mantenendo quella 'promessa' fatta dopo il forfait di un anno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
