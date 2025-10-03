La giunta Sala cambia ancora dopo San Siro | chi è dentro e chi è fuori

Tanto tuonò che piovve. All’indomani del voto su San Siro, approvato grazie alla decisiva desistenza di Forza Italia, Carlo Monguzzi ha annunciato la sua uscita dalla maggioranza. Non è propriamente un finale a sorpresa, perché l’ex assessore regionale all’Ambiente era da tempo in aperto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

giunta sala cambia dopoScossoni dopo San Siro, Monguzzi dà l’addio a Sala. In bilico anche l’assessora Grandi, e in vista c’è il “rimpastino” in Giunta: ecco cosa può succedere - Oltre al posto lasciato da Tancredi, possibile un secondo ricambio in Giunta. Da ilgiorno.it

San Siro, dopo la vendita ora la “maggioranza Sala” perde i pezzi - Dopo il via libera alla vendita di San Siro per la maggioranza del sindaco Sala arrivano le prime defezioni. Secondo panorama.it

