La giacca scamosciata è il capo sofisticato e cool che indossi tutto l’autunno

Versatile, chic, oppure capace di diventare il capo casual da sfoggiare anche per una passeggiata in città e – senza alcun dubbio – di tendenza: è la giacca scamosciata ed è tutto ciò che serve per affrontare l’ autunno 2025 con le vibes giuste. I colori? Tutti quelli che desideriamo, ma con una particolare attenzione alle declinazioni del marrone: quindi che spaziano dal cioccolato più scuro, per poi dirigersi verso cappuccino e caramello. Ma senza dimenticare anche nuance più particolari come nero, verde oliva o crema. E le giacche scamosciate si possono indossare davvero con tutto: da una camicia bianca con jeans per essere davvero chic, sino a varianti con gonna e stivali, quando vogliamo dare un tocco di carattere e di sensualità al nostro outfit, oppure optando per capi più particolari per un mix and mantch pensato per chi non ha paura di osare. 🔗 Leggi su Dilei.it

