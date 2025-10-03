La gestione dei calendari condivisi non è più esclusiva di Google Calendar Web

Tuttoandroid.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha finalmente implementato la possibilità di gestire i calendari condivisi direttamente dall'app di Google Calendar. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la gestione dei calendari condivisi non 232 pi249 esclusiva di google calendar web

© Tuttoandroid.net - La gestione dei calendari condivisi non è più esclusiva di Google Calendar Web

In questa notizia si parla di: gestione - calendari

Cerca Video su questo argomento: Gestione Calendari Condivisi 232