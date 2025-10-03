La genitorialità convegno medico al seminario vescovile

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La genitorialità e la necessità di un’adeguata sinergia tra specialisti nel percorso ostetrico, preconcezionale, puerperale e neonatale complicato, sarà il tema centrale del congresso medico- scientifico in programma per domani, sabato 4 ottobre, presso il seminario vescovile di Capua, su. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genitorialit - convegno

genitorialit224 convegno medico seminarioCapua, “La Genitorialità”: congresso medico di “Villa Fiorita” al Seminario Vescovile - La genitorialità e la necessità di un’adeguata sinergia tra specialisti nel percorso ostetrico, preconcezionale, puerperale e neonatale ... Secondo pupia.tv

Il giubileo dei medici Convegno in Seminario - Il Giubileo dei medici e degli operatori sanitariverrà celebrato domani a San Miniato con un convegno dalle 9 nell’aula magna del Seminario a carattere storico commemorativo, nel quale verranno ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Genitorialit224 Convegno Medico Seminario