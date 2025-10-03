La genitorialità convegno medico al seminario vescovile

La genitorialità e la necessità di un’adeguata sinergia tra specialisti nel percorso ostetrico, preconcezionale, puerperale e neonatale complicato, sarà il tema centrale del congresso medico- scientifico in programma per domani, sabato 4 ottobre, presso il seminario vescovile di Capua, su. 🔗 Leggi su Casertanews.it