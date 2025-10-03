La General col Latina | brucia il ko a Caserta

Diceva Aza Nikolic, un santone (che brutta parola, però rende l’idea) del basket europeo ‘Tu sei come mucca Erzegovina, prima fare tanto buon latte e poi da calcio al secchio’. Ne più ne meno quello che è successo domenica scorsa a Caserta alla General Contractor, sconfitta sul filo di lana dopo aver sfiorato un vantaggio di 20 punti a una decina di minuti dalla sirena finale. Marcello Ghizzinardi dove iniziano i demeriti vostri e dove i meriti degli avversari? "Chiariamo subito che negli ultimi 3 minuti Caserta ha fatto cose davvero importanti, su questo non ci piove. Dove abbiamo sbagliato? La partita l’abbiamo persa nella fase centrale dell’ultimo quarto quando è venuta a mancare l’intensità difensiva e abbiamo contribuito a dare entusiasmo alla loro rimonta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

