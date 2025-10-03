La Gen Z sta riscoprendo la manualità creativa

Nel 2023, l’hashtag #crafting ha superato il miliardo di visualizzazioni su TikTok. Nello stesso anno, in Italia, secondo una ricerca del Censis, più di quattro milioni di persone con un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni hanno dichiarato il loro interesse per l’artigianato. Il paradosso è che a riportare in voga tornio, ago e filo tra gli hobby dei giovani non sono state appassionate nonne, ma un algoritmo. Con l’anglicismo crafting s’intende ogni attività che abbia a che fare con la manualità. Che si tratti di decorare una torta, modellare una tazzina da caffè o cucire un balaclava, un must durante la stagione invernale, il crafting è un’arte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Gen Z sta riscoprendo la manualità creativa

In questa notizia si parla di: riscoprendo - manualit

Per la cucina di questo mese nessuna ricetta da seguire… tanta fantasia e buona manualità per preparare un gustoso aperitivo Vai su Facebook

“Gen Z”, l’onda di attivismo globale che sta riportando i giovanissimi in piazza - Dopo il Nepal, si riempiono le piazze in Madagascar e Marocco: con i vessilli dei manga di One Piece, il linguaggio è lo stesso, anche se le lingue sono diverse. Lo riporta vita.it

La Gen Z sta riscoprendo Tumblr - La Generazione Z (la generazione delle persone nate tra la seconda metà degli anni novanta del XX secolo e la prima metà degli anni duemila dieci), sta riscoprendo Tumblr, microblogging e social ... Da macitynet.it