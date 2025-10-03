La Futsal cerca punti sul campo del Lecco
Un’altra squadra che punta alla serie A diretta per la Futsal Cesena che, dopo aver perso con varie recriminazioni all’esordio in campionato contro l’ambiziosissimo Petrarca Padova (0-2), questa sera alle 20.15 sarà di scena a Lecco in una trasferta delicata. I lariani infatti hanno appena vinto a Grosseto per 4-0 a conferma dei propri alti obiettivi dopo avere effettuato in estate un mercato di spessore e non nascondono di mirare al salto di categoria anche se la concorrenza è di qualità iniziando proprio dal Padova. La scorsa stagione hanno ottenuto 4 punti in più rispetto ai bianconeri che si sono salvati con due giornate di anticipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
