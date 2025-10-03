La furia di un uomo – Wrath of Man | tutto quello che c’è da sapere sul film
La furia di un uomo – Wrath of Man: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La furia di un uomo – Wrath of Man, film del 2021 diretto da Guy Ritchie. Remake del film francese del 2004 Cash Truck (Le Convoyeur), diretto da Nicolas Boukhrief, la pellicola segna la quarta collaborazione tra il regista Ritchie ed il protagonista Jason Statham dopo Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Snatch – Lo strappo (2000) e Revolver (2005). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. A Los Angeles, una rapina a un furgone blindato lascia due guardie e un passante morti. 🔗 Leggi su Tpi.it
La Furia di un Uomo - Wrath of Man - Wrath of Man, film diretto da Guy Ritchie, è un revenge movie incentrato sulla figura di H (Jason Statham), un misterioso personaggio che lavora in una società di camion blindati ... Come scrive comingsoon.it
La furia di un uomo - Wrath of man - La Fortico Securities, un'impresa che si occupa di sicurezza e portavalori, subisce una rapina mortale a danno di una delle loro auto blindate. Segnala movieplayer.it