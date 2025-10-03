Da ieri chi vuole può andare all’Hôtel de ville per consultare la lista delle spese di rappresentanza effettuate dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e dai sindaci di arrondissement della capitale. Un improvviso “choc di trasparenza” voluto dalla socialista, che invece si è sempre mostrata restia a pubblicare le sue note spese. Il punto è che nelle ultime settimana Hidalgo, che non si candiderà per un terzo mandato alle municipali del 2026 (aspirerebbe al posto di commissario Onu per i rifugiati), è finita al centro di molteplici polemiche per la sua gestione della città. Gli scontrini dei suoi acquisti, effettuati tra il 2020 e il 2024, sono finiti sui giornali ed è così che è scoppiata la polemica: in cinque anni, Anne Hidalgo ha speso più di 80 mila euro – per l’esattezza 84. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Francia affronta l’austerità e la sindaca di Parigi spende più di 80.000 euro per abiti di “rappresentanza”. La difesa: “È normale”