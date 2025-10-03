La fotocamera anteriore della serie Samsung Galaxy S26 non vi stupirà

Tuttoandroid.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fotocamera della nuova serie Samsung Galaxy S26 potrebbe portare pochi miglioramenti rispetto alla generazione precedente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la fotocamera anteriore della serie samsung galaxy s26 non vi stupir224

© Tuttoandroid.net - La fotocamera anteriore della serie Samsung Galaxy S26 non vi stupirà

In questa notizia si parla di: fotocamera - anteriore

Xiaomi punta più in alto con la fotocamera anteriore: le ultime sulla serie Xiaomi 16

fotocamera anteriore serie samsungSamsung Galaxy S26 non migliorerà la fotocamera frontale, a quanto pare - Oggi quella soluzione appare quasi dimenticata dall’azienda sudcoreana, che sembra puntare più ... Come scrive msn.com

fotocamera anteriore serie samsungSamsung Galaxy S26: confermata la selfie cam da 12 Megapixel, ma niente upgrade - Secondo il leaker Roland Quandt, tutti i modelli della gamma Galaxy S26 monteranno la stessa fotocamera anteriore da 12 Megapixel con autofocus, esattamente come già avvenuto per Galaxy S25, S24 e S23 ... Riporta cellulare-magazine.it

Cerca Video su questo argomento: Fotocamera Anteriore Serie Samsung