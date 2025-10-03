Sabato 4 ottobre su Canale 5 la storia de La forza di una donna, in onda alle 14.20, arriva a un punto di svolta: un ritorno imprevisto sconvolge gli equilibri e rende le cose ancora più difficili per Bahar. La soap turca torna anche questo sabato, alle 14.20 su Canale 5, e prepara un capitolo decisivo per Bahar e i suoi figli. Ciò che finora è stato detto a mezza voce diventa realtà, portando con sé emozioni contrastanti e conseguenze imprevedibili per i protagonisti della dizi. E mentre i segreti lasciano il posto alla verità, c'è chi prova a manipolare la situazione per tornaconto personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni del 4 ottobre: il ritorno che ribalta tutto per Bahar