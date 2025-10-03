La folle corsa della banda Schlein verso l' abisso
Dice Maurizio Landini che lo sciopero della Cgil per la Flotilla è «in difesa dell’ordine costituzionale». Il primo cortocircuito è che lo sciopero è stato dichiarato illegittimo dal Garante, ma l’incendio più vasto riguarda tutta la sinistra che va dal sindacato al Partito Democratico e, volendo essere generosi, lambisce anche i confini di una cricca arruffapopolo come il Movimento Cinquestelle. La Cgil di Landinescu insegue chiaramente l’ombra dei barbudos e descamisados della sigla ribelle Usb, è una corsa verso il baratro. Quello che invece rincorre Elly Schlein è qualcosa di più inquietante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
