La Flottilla ha smascherato il doppio standard dell’Occidente

La vicenda non del tutto conclusa della Sumud Flotilla ha innescato un feroce confronto fra chi ne sostiene le ragioni, umanitarie e – perché no? – anche politiche e chi ne irride gli scopi, denigrandola e degradandola ad operazione propagandistica (Giorgia Meloni), le augura di essere affondata al completo (Mario Sechi) e, addirittura, la sospetta di essere stata finanziata da Hamas. Come se i superstiti dell’organizzazione terroristica che porta la colpa del 7 Ottobre, ridotti a larve braccate e uccise dall’Idf, potessero permettersi di appoggiare una missione navale internazionale di solidarietà al popolo palestinese ridotto alla carestia e oggetto di sterminio nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it

