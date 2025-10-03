Le reazioni scomposte della destra di lotta e di governo sull’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla danno un’idea della mancanza di spirito istituzionale che caratterizza chi comanda in Italia. La prima è stata Giorgia Meloni, con quella frase gridata: «La pace non si raggiunge con le Flotille!», a cui ha fatto seguito il vicepremier Antonio Tajani: «Abbiamo chiesto agli israeliani di non intercettare la Flotilla in acque internazionali», ha detto a Porta a Porta. «Ma non è proprio successo in acque internazionali?», gli è stato fatto notare. «Sì», ha risposto Tajani. «E secondo lei è legale?», gli hanno dunque domandato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Flotilla svilita e la ridicolizzazione della mobilitazione collettiva