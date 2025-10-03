La Flotilla svilita e la ridicolizzazione della mobilitazione collettiva
Le reazioni scomposte della destra di lotta e di governo sull’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla danno un’idea della mancanza di spirito istituzionale che caratterizza chi comanda in Italia. La prima è stata Giorgia Meloni, con quella frase gridata: «La pace non si raggiunge con le Flotille!», a cui ha fatto seguito il vicepremier Antonio Tajani: «Abbiamo chiesto agli israeliani di non intercettare la Flotilla in acque internazionali», ha detto a Porta a Porta. «Ma non è proprio successo in acque internazionali?», gli è stato fatto notare. «Sì», ha risposto Tajani. «E secondo lei è legale?», gli hanno dunque domandato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: flotilla - svilita
"E seppellire, in Palestina, sotto l'ombra di un bel fior": sulla nave Conscience della Flotilla l'equipaggio canta 'Bella ciao' prima dell'abbordaggio di Israele #globalsumudflotilla #flotilla #bellaciao #gaza Vai su Facebook
Flotilla: 'Colpiti da un altro drone, ma si salpa' - Nel tardo pomeriggio le imbarcazioni hanno iniziato a sciogliere gli ormeggi, scivolando una dopo l'altra dal porto di Sidi Bou Said verso ... Segnala ansa.it
Aderiamo alla mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla - Anche noi aderiamo alla mobilitazione di domani 6 settembre, “Fermiamo la barbarie”, organizzata dalla CGIL per chiedere la pace e la fine dei combattimenti a Gaza, e per sostenere l'iniziativa ... Lo riporta savethechildren.it