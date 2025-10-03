La Flotilla per bloccare il Paese Sciopero generale trasporti e servizi a rischio | che succede
Bloccare i lavoratori italiani per "fermare il genocidio" a Gaza. Giornata di passione nei trasporti, nella scuola e in vari settori per lo sciopero generale indetto venerdì 3 ottobre da Cgil e varie sigle sindacali in solidarietà con la Flotilla per Gaza. Il trasporto ferroviario è in sciopero fino alle 21 di stasera, così come le linee dei mezzi pubblici. ?A rischio i servizi di metro, bus e tram nella città al netto delle fasce di garanzia. Atac, a Roma, avvisa che "il servizio sulla rete di trasporto pubblico sarà garantito durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8. 🔗 Leggi su Iltempo.it
