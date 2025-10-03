La Flotilla non si arrende Rebora Music for peace | Da Genova partite altre 240 tonnellate di aiuti per Gaza
Genova, 3 ottobre 2025 – “Sono partiti dal porto di Genova 12 container contenenti 240 tonnellate di aiuti umanitari destinate alla popolazione della Striscia di Gaza ”. A dirlo è il presidente dell’Ong genovese Music for Peace, Stefano Rebora, nel corso dello sciopero generale che ha mobilitato le piazze di tutto lo Stivale. “La prossima settimana 4 dei nostri volontari raggiungeranno il porto di Aqaba dove prenderanno in consegna il materiale. Se la trattativa con Israele non sarà ancora chiusa, attenderemo di ottenere i permessi necessari. Se però non dovessimo trovare un accordo – mette in guardia Rebora – siamo pronti a riportare il materiale indietro con noi, a caricarlo a bordo di due imbarcazioni e partire verso la Striscia di Gaza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
