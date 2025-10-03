La Flotilla non è arrivata a Gaza ma è sbarcata in Europa E l’effetto è ancora più potente

Credo che pochi si aspettassero che le vicende della Global Sumud Flotilla, e l’intervento piratesco di Israele per fermarla in acque altrimenti internazionali e libere, potessero destare nel nostro Paese una tale reazione di sdegno e solidarietà. E se ho ragione nel crederlo, è di certo un buon segno: vuol dire che i sentimenti della gente sono ancora in grado di sfuggire ai sondaggi, agli algoritmi e al marketing della politica. Ancora più stupefacente, però, è stato il tasso di mediocrità della reazione della cosiddetta “classe dirigente”, ancora convinta di poter traccheggiare con le frasi fatte dopo due anni di massacri, e di poter coprire con qualche tonnellata di aiuti umanitari (per carità, sempre benedetti), peraltro inviati solo quando lo scandalo mondiale della fame usata come arma era ormai conclamato, la compiacenza (e qualcuno direbbe complicità) verso il progetto di decimazione e genocidio in corso nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

