La Flotilla non è arrivata a Gaza ma è sbarcata in Europa E l’effetto è ancora più potente
Credo che pochi si aspettassero che le vicende della Global Sumud Flotilla, e l’intervento piratesco di Israele per fermarla in acque altrimenti internazionali e libere, potessero destare nel nostro Paese una tale reazione di sdegno e solidarietà. E se ho ragione nel crederlo, è di certo un buon segno: vuol dire che i sentimenti della gente sono ancora in grado di sfuggire ai sondaggi, agli algoritmi e al marketing della politica. Ancora più stupefacente, però, è stato il tasso di mediocrità della reazione della cosiddetta “classe dirigente”, ancora convinta di poter traccheggiare con le frasi fatte dopo due anni di massacri, e di poter coprire con qualche tonnellata di aiuti umanitari (per carità, sempre benedetti), peraltro inviati solo quando lo scandalo mondiale della fame usata come arma era ormai conclamato, la compiacenza (e qualcuno direbbe complicità) verso il progetto di decimazione e genocidio in corso nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: flotilla - arrivata
Flotilla, la notizia è appena arrivata: “Adesso ci spostiamo”
Flotilla, la notizia é appena arrivata: cosa succede
Flotilla, la notizia peggiore é arrivata: “Non sappiamo cosa succederà”
COLOMBIA PER LA PALESTINA Dal pomeriggio alla sera di ieri, appena arrivata la notizia dell'assalto della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, mobilitazioni anche in Colombia. Mentre il presidente Petro annunciava l'espulsione della delegazi - facebook.com Vai su Facebook
#Decaro (PD): Le barche della #Flotilla sono state fermate. Ma il loro messaggio è arrivato in tutto il mondo: davanti all’ingiustizia non ci si arrende, mai. Nemmeno quando è in gioco la vita. Poche ore fa è arrivata la notizia dell’arresto dei partecipanti. 1/2 - X Vai su X
Flotilla, live tracker: la nave Mikeno raggiunge le acque di Gaza e viene abbordata da Israele - A seguito dell'abbordaggio di Israele, una decina di imbarcazioni sarebbero state bloccate. Secondo ilmessaggero.it
Flotilla, ora sono clandestini in carcere (anche parlamentari e reporter): ecco cosa succederà ai 40 italiani - La giornata è finita come era praticamente certo finesse: dagli abbordaggi al carcere, gli equipaggi della Flotilla ora sono clandestini dietro le sbarre e tra loro ci sono anche ... Riporta ilmattino.it