La Flotilla non arriva a Gaza e blocca il Paese

Il blocco navale imposto da Israele alla cosiddetta Flotilla diretta a Gaza, ha acceso le piazze e alimentato manifestazioni in tutta Europa e nel Mediterraneo. Un terreno scivoloso la rabbia collettiva, se non governata o peggio se manipolata, si trasforma naturalmente in violenza. Alcuni sindacati hanno proclamato lo sciopero generale, con il rischio che il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Flotilla non arriva a Gaza e blocca il Paese

In questa notizia si parla di: flotilla - arriva

Global Sumud Flotilla cos’è? Quando arriva a Gaza? Quante navi sono? Come seguirla in tempo reale?

Quando arriva a Gaza la Global Sumud Flotilla, quante navi sono e dove partono

Gli studenti in tenda alla Sapienza (anche sotto la pioggia): "Qui finché la Flotilla non arriva a Gaza. Pronti a bloccare tutto"

Flotilla, il mistero di Mikeno. La barca arriva a Gaza? Le news - X Vai su X

Flotilla, Cgil: "Sciopero generale il 3 ottobre". L'annuncio del sindacato arriva dopo le news relative all'abbordaggio da parte di militari di Israele, che hanno iniziato a bloccare le imbarcazioni dirette verso Gaza.Roma, 1 ottobre - “L’aggressione contro navi civil Vai su Facebook

Flotilla, giallo sulla nave Mikeno: sul tracker sembra a poche miglia da Gaza, ma Idf nega - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, giallo sulla nave Mikeno: sul tracker sembra a poche miglia da Gaza, ma Idf nega ... Secondo tg24.sky.it

Lo sciopero per la Flotilla e Gaza oggi ferma 100 città: le proteste di scuola, sanità e trasporti - «L’aggressione armata, avvenuta il 1° ottobre 2025, contro navi civili che trasportavano cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema: un attentato diretto all’incolumità e alla sicurez ... Secondo lastampa.it