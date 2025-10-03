La Flotilla ha ipnotizzato la realtà | la Rete detta l’agenda alle opposizioni ma gli elettori non seguono la Rete

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli prigionieri di una realtà parallela. La Flotilla ha solcato le acque del Mediterraneo per consegnare aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza. Giunta a ridosso del blocco navale, l’obiettivo degli aiuti è diventato secondario: quello primario era bucare il blocco navale. Le piazze italiane stracolme di sostenitori della Flotilla sono simbolo vivente di libertà e democrazia. Diventano i suoi peggiori nemici quando le manifestazioni sfociano o sono infiltrate da gruppi violenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Flotilla ha ipnotizzato la realtà: la Rete detta l’agenda alle opposizioni ma gli elettori non seguono la Rete

