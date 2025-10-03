AGI - La Fifa ha presentato 'Trionda', il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026. Trionda combina alta tecnologia e dettagli che rendono omaggio ai tre paesi che ospiteranno la competizione: Stati Uniti, Messico e Canada. Il pallone, presentato durante un evento a New York, è nuovamente firmato da Adidas, come accade dal 1970. "Sono felice e orgoglioso di presentare il TRIONDA", ha dichiarato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. "Adidas ha creato un nuovo e iconico pallone mondiale, il cui design incarna l'unità e la passione dei paesi ospitanti". La prima Coppa del Mondo organizzata da tre paesi e con la partecipazione di 48 squadre, ha ispirato sia il nome che i dettagli di questo pallone con tocchi di verde, rosso e blu e i simboli iconografici delle nazioni ospitanti: le foglie d'acero del Canada, l'aquila del Messico e le stelle degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Fifa presenta 'Trionda', il pallone (tecnologico) dei mondiali