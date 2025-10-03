La Fifa ha presentato Trionda il pallone dei Mondiali 2026

La Fifa ha presentato il pallone ufficiale dell’edizione 2026 dei Mondiali di calcio, che si giocheranno la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Si chiama Trionda, traducibile dallo spagnolo con «tre onde» come conferma l’organo di governo mondiale, e richiama nell’iconografia e nel design i tre Paesi ospitanti. Realizzato da Adidas, presenta una foglia d’acero rossa per il Canada, stelle blu per gli Usa e un’aquila verde per il Messico. Sono anche i colori delle tre mascotte (rispettivamente l’alce Maple, l’aquila Clutch e il giaguaro Zayu) che accompagneranno la prima edizione del torneo a 48 squadre invece delle canoniche 32 viste finora. 🔗 Leggi su Lettera43.it

