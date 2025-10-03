La Festa dei Nonni di Accumoli e Gustarti di Capitignano | il Festival itinerante della Laga celebra memoria e tradizioni

Un fine settimana all’insegna della memoria, delle tradizioni rurali e della creatività locale. Il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, promosso da FederTrek e dalla Rete Territoriale delle Comunità Locali con il patrocinio di 22 Comuni del cratere 2016 e di numerosi enti nazionali, torna con due appuntamenti imperdibili: la “Festa dei Nonni” di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La “Festa dei Nonni” di Accumoli e “Gustarti” di Capitignano: il Festival itinerante della Laga celebra memoria e tradizioni

In questa notizia si parla di: festa - nonni

Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

Residenza Margherita, festa speciale per i nonni

La Festa dei nonni alla Favorita: con i nipoti alla scoperta del parco

Festa dei Nonni Una giornata davvero speciale, piena di emozioni, sorrisi e abbracci. I bambini di 4 e 5 anni hanno accolto i loro amati nonni con canti, balli e una poesia recitata con il cuore. Insieme ai nonni, i piccoli di alcune sezioni hanno realizzat - facebook.com Vai su Facebook

La Festa dei Nonni è un’occasione per celebrare figure di affetto e saggezza, pilastri delle famiglie e custodi di valori e tradizioni. Un pensiero speciale va a chi non è più con noi: la loro memoria e il loro esempio restano patrimonio prezioso da custodire e tra - X Vai su X

Il 2 ottobre è la Festa dei nonni: che cos’è e com’è nata la festa - Oltre a dare consigli e donare affetto, queste figure insostituibili offrono ai parenti un supporto essenziale, ... Come scrive quotidiano.net

Festa dei nonni: dalle origini alle idee per celebrarla, tutto sul 2 ottobre - Un giorno molto sentito, per ricordare l'importanza di una figura familiare che è sempre più preziosa. Da gazzetta.it