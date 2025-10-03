Screening gratuiti, consulenze mediche, attività di orientamento per adulti e bambini oltre che spazi informativi su patologie rare e salute mentale: focus sulla prevenzione alla Festa della Salute in programma oggi e domani al Centro Congressi Principino Eventi. Presso gli stand in Passeggiata volontari formati e personale sanitario qualificato sarà a disposizione di cittadini e utenti per visite, controlli e consulenze mediche gratuite. Sarà inoltre possibile attingere informazioni e acquisire materiale di approfondimento clinico sulle principali malattie croniche, le malattie rare, quelle degenerative e a maggiore impatto sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa al Principino. Screening e visite gratuite. La due giorni della salute