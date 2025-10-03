la ferrari sogna una notte rossa aston martin pazza idea horner

La Ferrari accende i motori nella notte di Singapore ricordando la figura di Claudio Lombardi. Capo del reparto corse di Maranello tra il 1991 e il 1993, quando lasciò il posto a Jean Todt, l’ingegnere piemontese si è spento ieri a 83 anni. Uomo di straordinaria cultura motoristica, prima di vestire di Rosso aveva contribuito in modo decisivo ai trionfi del marchio Lancia nei rally. E aveva lavorato con successo nel campo delle due ruote, al servizio di Aprilia. Io ho conosciuto Lombardi nel periodo ferrarista. Non sono sicuro amasse la Formula Uno, ma la sua competenza in materia di propulsori era indiscutibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

