La fantasia rende liberi! Giochi d’una volta altro che pc

3 ott 2025

Cosa ne sarà dell’umana e fantasiosa creatività in una società immersa nel digitale dove l’Intelligenza artificiale ormai fa da protagonista? È una domanda sempre più diffusa. E a favore dell’immaginazione umana risponde MasterHome Baby con Crisalide Srl, con il suo slogan nel web “La fantasia rende liberi!”. Proponendo giochi educativi creativi per i più piccoli, si fa portatore dell’importanza di dar sfogo alla loro fantasia. Presente tra gli espositori della nota fiera internazionale delle arti manuali “Creattiva”, che si svolgerà a Bergamo tra il 2 e il 5 ottobre, si racconta tra giocattoli Stem, piste flessibili luminose e sabbia magica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

