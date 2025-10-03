Cosa ne sarà dell’umana e fantasiosa creatività in una società immersa nel digitale dove l’Intelligenza artificiale ormai fa da protagonista? È una domanda sempre più diffusa. E a favore dell’immaginazione umana risponde MasterHome Baby con Crisalide Srl, con il suo slogan nel web “La fantasia rende liberi!”. Proponendo giochi educativi creativi per i più piccoli, si fa portatore dell’importanza di dar sfogo alla loro fantasia. Presente tra gli espositori della nota fiera internazionale delle arti manuali “Creattiva”, che si svolgerà a Bergamo tra il 2 e il 5 ottobre, si racconta tra giocattoli Stem, piste flessibili luminose e sabbia magica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"La fantasia rende liberi!". Giochi d'una volta (altro che pc)