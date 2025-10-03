La saga della famiglia Addams ha attraversato più di sei decenni, evolvendosi attraverso numerose produzioni televisive e cinematografiche. Questo articolo propone una panoramica cronologica delle principali opere legate a questa iconica famiglia, evidenziando le tappe fondamentali e i personaggi più rappresentativi del franchise, che continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo. le prime incarnazioni televisive e cinematografiche della famiglia addams. la serie tv originale (1964-1966). Il primo adattamento televisivo della famiglia Addams fu prodotto da ABC e trasmesso tra il 1964 e il 1966. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La famiglia addams: tutte le serie tv e i film in ordine cronologico