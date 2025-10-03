Anche ieri, come praticamente ogni giorno da una settimana a questa parte, il governo ha chiesto solennemente all’opposizione di dialogare, per senso di responsabilità e in nome dell’unità nazionale, su quanto siano irresponsabili, ipocriti e imbroglioni gli esponenti della stessa opposizione, ma anche i movimenti, i sindacati e chiunque altro si permetta di dissentire dalle scelte di Giorgia Meloni, e in particolare dalla scelta di incatenare l’Italia alle posizioni di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Intendiamoci. Tutti capiscono che il segretario della Cgil, Maurizio Landini, è corso ad annunciare lo sciopero generale per recuperare terreno sui sindacati di base, dopo il successo delle loro manifestazioni, nel tentativo, per usare un linguaggio ormai anacronistico, quindi perfettamente adeguato al soggetto, di riguadagnare la testa del movimento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La duplice debolezza italiana davanti alla crisi globale