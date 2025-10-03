La Domenica al Museo gratis il 5 ottobre è una giornata per esplorare capolavori e storie Dalle grandi città ai borghi storici cosa non perdere

L a domenica può trasformarsi in un’occasione speciale per prendersi una pausa diversa, immergendosi nella cultura e scoprendo tesori nascosti e storie antiche: i l 5 ottobre 2025, prima domenica del mese, torna l’iniziativa #domenicalmuseo che permette alle persone di visitare musei, parchi archeologici, ville e giardini statali di tutta Italia gratuitamente. Laura Pausini inaugura il suo museo a Solarolo, tra abiti, cimeli e la dedica al padre X Domenica al museo: il 5 ottobre, musei gratis in tutta Italia. L’occasione è importante perché permette di conoscere il patrimonio artistico del Paese, camminando tra sale silenziose, affreschi, sculture e reperti che raccontano secoli di storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

