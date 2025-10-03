La difesa di 49ers tiene i Rams al quarto posto per la vittoria OT

2025-10-03 05:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I San Francisco 49ers hanno fermato i Los Angeles Rams in un 4 ° e 1 negli straordinari nella zona rossa per una vittoria del 26-23 per prendere il solo possesso del primo posto nell’Ovest della NFC. Anche se aveva chiaramente a che fare con infortuni, il quarterback di backup di San Francisco Mac Jones ha avuto una partita eccellente, completando 3349 passaggi per 342 yard di passaggio e due TD. Nel frattempo, il nuovo ampio ricevitore Kendrick Bourne aveva 142 yard di carriera, anche se ha firmato con gli Niners meno di un mese fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com