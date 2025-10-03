I primi vent’anni di questo secolo ripropongono temi, allarmi e parole chiave che sembrano tutti usciti dagli anni Venti del secolo scorso: identità, nazionalismo, invasione, guerre e odio etnico. Diseguaglianze e nuova povertà, promesse mancate della globalizzazione dei mercati e crisi finanziarie si manifestano, tutte insieme, in uno spazio politico nel quale hanno trovato terreno fertile nuovi populismi, nuove forme di nazionalismo e di propaganda della paura. Persino il web, nelle parole del suo fondatore Tim Berners-Lee ha tradito le sue attese: trionfa la disinformazione, la polarizzazione, l’ hate speech. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La demagogia aizza i contrasti e trova nella rabbia sociale la propria forza