La decisione più sofferta | Carlo Conti 40 anni in Rai e il retroscena amaro

In un'intervista al Corriere della Sera, Carlo Conti si è raccontato voltandosi indietro per tirare le somme di una carriera lunga quarant'anni in Rai. Un percorso fatto di tanti successi, di programmi entrati nell'immaginario collettivo e di traguardi che ogni conduttore sogna: dal ritorno di Tale e Quale Show alla prossima edizione di Sanremo, la kermesse che resta la pietra miliare del palinsesto italiano. Ma nelle sue parole non c'è solo orgoglio: Conti apre anche il cassetto dei ricordi più difficili, quelli che parlano di errori, rimpianti e scelte sofferte che hanno inciso non soltanto sulla sua carriera, ma anche sulla sua vita familiare.

