T aylor Mega ha annunciato di aver scelto il congelamento degli ovuli dopo aver scoperto di avere diversi problemi di fertilità: una riserva ovarica molto bassa, il rischio di menopausa precoce e un endometrio sottile, condizione che rende più difficile l’impianto di un embrione. « Non posso avere figli, congelerò gli ovuli», ha dichiarato l’influencer in un video condiviso sui social. Una scelta che le permette di non chiudere definitivamente la porta alla maternità e che ha riportato al centro del dibattito pubblico una pratica sempre più considerata dalle donne che desiderano tutelare il proprio futuro riproduttivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La decisione dell'influencer è un tema che riguarda sempre più donne che desiderano tutelare il proprio futuro riproduttivo. Ecco quello che c'è da sapere