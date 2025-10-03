La data in cui si potrà accendere il riscaldamento a Milano e le regole

Milanotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 ottobre parte la stagione termica 202526 a Milano. Terminerà il 15 aprile 2026. La città è inserita nella zona climatica “E”, la penultima più fredda, e i limiti della stagione di accensione dei termosifoni sono fissati da una legge nazionale. Tuttavia in casi particolari i sindaci possono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

