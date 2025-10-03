La Curva Nord ha deciso | da Inter-Fiorentina tornerà a cantare

La curva Nord ben presto tornerà a tifare a San Siro. Secondo quanto riferito da FC Inter 1908, la questura avrebbe fatto un primo passo di apertura verso il tifo organizzato nerazzurro. In particolare, avrebbe consentito l’esibizione dello striscione da esporre sul secondo anello verde. Di conseguenza, a seguito di questa apertura da parte della questura, il tifo organizzato sarebbe pronto a ritornare a San Siro e a cantare come ha sempre fatto. Curva Nord torna in Inter-Fiorentina. Visti i tempi ristretti, non c’è possibilità che questo avvenga domani in Inter-Cremonese, ma è molto probabile che alla prossima in casa, ovvero Inter-Fiorentina del 26 ottobre, la curva Nord tornerà ad esporre il proprio striscione e a incitare i ragazzi in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

