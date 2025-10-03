La Curva Nord ha deciso | da Inter-Fiorentina tornerà a cantare
La curva Nord ben presto tornerà a tifare a San Siro. Secondo quanto riferito da FC Inter 1908, la questura avrebbe fatto un primo passo di apertura verso il tifo organizzato nerazzurro. In particolare, avrebbe consentito l’esibizione dello striscione da esporre sul secondo anello verde. Di conseguenza, a seguito di questa apertura da parte della questura, il tifo organizzato sarebbe pronto a ritornare a San Siro e a cantare come ha sempre fatto. Curva Nord torna in Inter-Fiorentina. Visti i tempi ristretti, non c’è possibilità che questo avvenga domani in Inter-Cremonese, ma è molto probabile che alla prossima in casa, ovvero Inter-Fiorentina del 26 ottobre, la curva Nord tornerà ad esporre il proprio striscione e a incitare i ragazzi in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: curva - nord
La Curva Nord vuota per protesta: così gli ultras nerazzurri contesteranno la linea dura dell’Inter
Campagna abbonamenti Inter 2025-26, pugno di ferro con la Curva Nord: tutte le novità introdotte
Curva Nord Inter (Tuttosport), reazione rabbiosa allo stop sugli abbonamenti: gli ultras pronti a fare causa al club!
1.2K views | Ternana, corteo curva Nord per i 100 anni | TuttOggi - facebook.com Vai su Facebook
L’ex capo ultrà della Curva Nord interista Ferdico starebbe collaborando con i pm. In “Luci e ombre a San Siro” avevamo ricostruito il legame tra curve e criminalità organizzata, e i rapporti di Ferdico con Beretta e Bellocco per il comando della Nord https://bit - X Vai su X
Curva Nord contro l’Inter: striscione polemico, si cita anche Chivu - Tifosi dell'Inter contro Marotta e l'intera dirigenza: lo striscione a San Siro, si cita anche mister Chivu. Secondo calciomercato.it
Bari, la Curva Nord ha deciso: "Sosterremo la maglia, ma bandiere solo in trasferta" - Come annunciato nei giorni scorsi i gruppi organizzati della Curva Nord del Bari si sono ritrovati questa sera, assieme ai semplici tifosi, per decidere le linee guida in vista dell’inizio della ... Da tuttomercatoweb.com