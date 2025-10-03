La culla costa oltre 400 euro Cecilia Rodriguez cameretta della figlia in arrivo pronta

Caffeinamagazine.it | 3 ott 2025

A pochi giorni dall’arrivo di Clara Isabel, l’attesa si fa sempre più intensa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che stanno vivendo le ultime settimane di gravidanza con entusiasmo e un pizzico di emozione. La coppia, legata da anni e pronta ad accogliere la loro prima figlia, ha deciso di condividere con i fan alcuni momenti intimi, mostrando su Instagram la cameretta pensata per la piccola. Niente tinte scontate, niente rosa shocking: la scelta è caduta su uno stile sobrio ed elegante, con colori neutri che donano luminosità all’ambiente. Le pareti sono state dipinte con delicate righe verticali, mentre il pavimento in parquet di legno scalda la stanza con un tocco naturale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

