La Croce Verde invita tutti a lezione | Il primo soccorso è fondamentale
Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso indetto dalla Croce Verde di Villa Minozzo. Prenderà il via lunedì 13 ottobre, alle 20.30, nella sede dell’associazione, in piazza del Volontariato 1. Il corso è aperto a tutti. "Quando una persona è colpita da un malore, da un incidente o da un infortunio, la sua vita può dipendere dai primi gesti di chi interviene. Chi presta aiuto non deve mai sostituirsi al personale medico, ma deve saper agire con prontezza e responsabilità, mettendo in pratica alcune regole fondamentali. Ecco perché riteniamo che questo tipo di preparazione debba essere universale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: croce - verde
Croce Verde Busallese: "Attenzione ai falsi militi che chiedono soldi porta a porta"
Croce Verde Sestri Ponente, grido d'allarme: "Libero per strada poche ore dopo aver aggredito i nostri militi"
Festa della Croce Verde di Isoverde con taglierini e altre specialità
Croce Verde Asti Vai su Facebook
Soci della Croce Verde alle urne. Confermati quasi tutti i vertici - Domenica scorsa si sono infatti tenute le votazioni dell’associazione che si occupa di assistenza e ... Segnala lanazione.it
Croce Verde Genova Quarto premiata al Quirinale - "Congratulazioni alla Croce Verde di Quarto dei Mille che al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto la medaglia di Bronzo in occasione ... Secondo ansa.it