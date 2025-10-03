Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso indetto dalla Croce Verde di Villa Minozzo. Prenderà il via lunedì 13 ottobre, alle 20.30, nella sede dell’associazione, in piazza del Volontariato 1. Il corso è aperto a tutti. "Quando una persona è colpita da un malore, da un incidente o da un infortunio, la sua vita può dipendere dai primi gesti di chi interviene. Chi presta aiuto non deve mai sostituirsi al personale medico, ma deve saper agire con prontezza e responsabilità, mettendo in pratica alcune regole fondamentali. Ecco perché riteniamo che questo tipo di preparazione debba essere universale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Croce Verde invita tutti a lezione: "Il primo soccorso è fondamentale"