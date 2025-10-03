La cosmogonia musicale della Terza di Mahler inaugura la stagione dell’Orchestra Rai

Dopo 26 anni di assenza dai leggii dell’ Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, torna la Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler, monumentale capolavoro concepito dal compositore boemo come una vera e propria cosmogonia in musica. L’opera aprirà la stagione sinfonica 20252026 giovedì 9 ottobre alle 20.30 all’ Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. Il concerto sarà trasmesso da Rai Cultura in prima serata su Rai5 a partire dalle 21.20 e in diretta su Radio3. Una replica dal vivo è prevista venerdì 10 ottobre alle ore 20. Una pagina monumentale per 164 musicisti. L’ultima esecuzione della Terza di Mahler da parte dell’OSN Rai risaliva al maggio 1999, sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli, in un concerto rimasto nella memoria della città. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - La cosmogonia musicale della Terza di Mahler inaugura la stagione dell’Orchestra Rai

In questa notizia si parla di: cosmogonia - musicale

La cosmogonia musicale della Terza di Mahler per l'inaugurazione di stagione. Con #AndrésOrozcoEstrada sul podio, il mezzosoprano #AnkeVondung, il @CoroMaghini femminile e il Coro di voci bianche del @TeatroRegio 9 ottobre h 20.30 Auditorium Rai - X Vai su X

