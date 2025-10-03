La Corte d’Appello | Il Comune non deve pagare quel mutuo
PERUGIA - "In nessun contratto o convenzione il Comune ha assunto l’obbligo di rimborso delle rate di ammortamento del mutuo". Lo scrive la Corte di Appello di Perugia (presidente Claudio Baglioni e consigliere Relatore Francesca Altrui), nella sentenza di lunedì 29 settembre, in merito al ricorso presentato dal Comune contro la sentenza del Tribunale di Perugia: è stata così respingenta la richiesta di pagamento di 4.365.850,77 euro presentata da Umbria Tpl e Mobilità. La vicenda riguarda le rate di mutuo acceso da Ssit Gestioni per la gestione del sistema di mobilità alternativa, mutuo che, al venir meno del rapporto contrattuale diretto tra il Comune e Ssit, conseguentemente all’incorporazione, nel 2010, della stessa in Umbria Tpl e Mobilità, era passato a carico di quest’ultima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
