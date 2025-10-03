La coppia Paolo Fresu e Manuel Agnelli al Germi | È il posto dove accadono le cose
Milano – Dando corso all’acronimo “Ldc” che l’accompagna da più sei anni, Germi si conferma “luogo di contaminazione” con una nuova rassegna jazz organizzata dal padrone di casa Manuel Agnelli e Paolo Fresu, ieri a tu per tu per la prima volta. “Singolare a dirsi, ma non c’eravamo mai incontrati prima” ammette il trombettista sardo, raccontando come e perché due personaggi agli antipodi abbiano deciso di unire le forze in “Germi’n’Jazz”. “C’eravamo solo sentiti al telefono nel 2014, quando organizzai un grande evento a Cagliari con tanti big per contribuire al ripristino di alcune scuole danneggiate dall’alluvione dell’anno precedente, ma lui non potè venire perché impegnato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: coppia - paolo
La Domenica Sportiva torna alla conduzione in coppia: arriva Paolo Maggioni con Simona Rolandi
La Domenica Sportiva torna alla conduzione in coppia: arriva Paolo Maggioni con Simona Rolandi
Ecco la Coppia Bortoloni : Alessandro pivot importante per la categoria e papà Paolo dirigente accompagnatore!!! Alessandro voluto fortemente dal nostro coach ,tante battaglie giovanili insieme da porto tolle a Solesino . Ale non solo giocherà in prima squadr Vai su Facebook
Una coppia che non sapevamo di volere sul piccolo schermo: Veronica Pivetti e Carla Signoris sono le protagoniste di #Balene su Rai 1: per scoprire tutto https://unshow.it/balene-serie-tv @unshowit - X Vai su X
La coppia Paolo Fresu e Manuel Agnelli al Germi: “È il posto dove accadono le cose” - Nuovo album in trio con il cantante belga David Linx e il pianista argentino Bey ... Riporta ilgiorno.it
Paolo Fresu e Manuel Agnelli, Insulae Lab sbarca a Milano - Tra le novità di questa edizione, presentata oggi a Cagliari, c'è infatti anche un viaggio in Lombardia con Germi'n'Jazz nel ... Lo riporta ansa.it