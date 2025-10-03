Milano – Dando corso all’acronimo “Ldc” che l’accompagna da più sei anni, Germi si conferma “luogo di contaminazione” con una nuova rassegna jazz organizzata dal padrone di casa Manuel Agnelli e Paolo Fresu, ieri a tu per tu per la prima volta. “Singolare a dirsi, ma non c’eravamo mai incontrati prima” ammette il trombettista sardo, raccontando come e perché due personaggi agli antipodi abbiano deciso di unire le forze in “Germi’n’Jazz”. “C’eravamo solo sentiti al telefono nel 2014, quando organizzai un grande evento a Cagliari con tanti big per contribuire al ripristino di alcune scuole danneggiate dall’alluvione dell’anno precedente, ma lui non potè venire perché impegnato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La coppia Paolo Fresu e Manuel Agnelli al Germi: “È il posto dove accadono le cose”