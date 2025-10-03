La Cooperativa Alchimia scrive alla premier Meloni | Intervenga per il rilascio dei nostri concittadini
Pubblichiamo la lettera aperta indirizzata alla Premier Giorgia Meloni di Alchimia, Cooperativa Sociale nata a Bergamo nel 1986, che sviluppa progetti e servizi di promozione. “Siamo solidali con l’azione della Global Sumud Flottilia. Ci uniamo a quanti chiedono a gran voce intervento del governo italiano per il rilascio immediato ed incondizionato degli equipaggi e per un cessate il fuoco immediato. Fermiamo subito la guerra. La pace non si costruisce sul diritto dei forti ma sul rispetto della dignità delle persone”. Firmata dalla presidentessa Nadia Pautasso. Egregia Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Le scrivo con profonda preoccupazione in merito alla recente intercettazione, in acque internazionali, della missione umanitaria Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
