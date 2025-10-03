La Commissione Europea firma un contratto per i vaccini anti-Covid a base proteica

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha firmato, su richiesta di 14 paesi, un contratto quadro di aggiudicazione congiunta con l’azienda farmaceutica spagnola HIPRA. I paesi partecipanti potranno ordinare fino a 4 milioni di dosi del vaccino anti COVID-19 a base proteica Bimervax, a seconda delle necessità e del contesto nazionale e senza un numero minimo di dosi da acquistare. Il contratto avrà una durata massima di due anni, e i vaccini saranno pronti per la consegna in tempo per l’attuale stagione vaccinale. “Con l’emergere di casi di COVID-19 e di nuove varianti, la protezione contro questi virus è essenziale, in particolare per i più vulnerabili – afferma Hadja Lahbib, commissaria Ue per la Parità e per la Preparazione e la gestione delle crisi -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it