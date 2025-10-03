La commerciante fermata in aeroporto con 120 ovuli di eroina nello stomaco

Bresciatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva ingerito la bellezza di 120 ovuli di eroina, per un totale di quasi un chilo e mezzo di droga custodita in contenitori plastici rigidi avvolti in strato di nastro adesivo: non solo ha rischiato di morire, ma è stata beccata all'aeroporto di Orio al Serio dai funzionari dell'Agenzia delle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

