La collezione per i 40 anni Un’eleganza senza eccessi

Si diventa grandi mantenendo la freschezza e la visione contemporanea che accompagna le donne passo dopo passo. Clips festeggia i suoi primi quarant’anni con una collezione Primavera Estate 2026 che ribadisce l’essenza del marchio: eleganza femminile senza eccessi, capace di attraversare mode e stagioni rimanendo fedele a se stessa. Il brand emiliano, nato sotto il segno della raffinatezza sartoriale, reinterpreta da alcuni abiti iconici del suo archivio e li affianca a creazioni pensate per il presente, in un dialogo costante tra passato e futuro. Così i blazer dal taglio netto convivono con abiti leggeri illuminati da paillettes, mentre il denim scuro si veste di fluidità e di inserti preziosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

