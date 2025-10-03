La coda alle mostre di Man Ray e Andrea Appiani spiega il carattere degli italiani
Perché al Palazzo Reale di Milano ho trovato una bella coda per la mostra su Man Ray mentre sono entrato in fretta a quella su Andrea Appiani? Non credo dipenda dalla caratura degli artisti, che sono incommensurabili, né dalla qualità delle esposizioni, di fatto equivalente. Penso piuttosto abbia a che fare col carattere di noi italiani. Ray è noto soprattutto come fotografo, Appiani come pittore; e a noi italiani piace l’arte che ci illude della sua facilità, quella che ci fa credere basti un colpetto di pollice sullo smartphone. Ray è nato a Filadelfia e morto a Parigi, Appiani è nato e morto a Milano; e a noi italiani piace guardare sempre con un certo sospetto i vicini di casa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
