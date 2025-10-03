La CNN punta sul pane ma niente gare di cucina per una volta
La CNN lancia “Breaking Bread”, un programma televisivo incentrato sul pane con protagonista Tony Shalhoub (in molti se lo ricorderanno per aver interpretato il padre della “Fantastica signora Maisel”). 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: punta - pane
C'è il progetto definitivo per il lotto 1 di Costa Sud: rivoluzione per Punta Perotti e Pane e Pomodoro
Chi ha detto “niente pane”? Anche a dieta il pane può stare in tavola: punta su qualità e lievitazioni lente. Il nostro lievito madre è la scelta giusta per non rinunciare al gusto. , ? Gragnano | Via - facebook.com Vai su Facebook