La Civitanovese prende Martin Garcia | E ora la prima vittoria in campionato

L’ottimo successo ottenuto in Coppa Italia ha confermato il trend di una squadra in crescita, oltre che rasserenato l’ambiente in vista della quinta di campionato. Contro il Chiesanuova, la Civitanovese ha sfoderato una brillante prestazione, trovando due gol su interessanti trame di gioco e risposte importanti dalle cosiddette seconde linee. C’è poi la bella notizia di Franco che, freschissimo di ritorno, ha subito lasciato il segno. Pazienza per il rigore fallito sullo 0-1, poter contare nuovamente sul suo apporto è un bel sollievo. Un trionfo necessario anche per lasciarsi alle spalle una vigilia non idilliaca per gli umori della piazza, segnata dall’uscita dell’esterno offensivo Riccardo Cappa e dall’ambizione Susic svanita, quest’ultimo ingaggiato dal Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

