La cintura di asteroidi tra Marte e Giove? Sta scomparendo

Tra le orbite di Marte e Giove si estende una regione a forma di anello chiamata cintura di asteroidi, che ospita la stragrande maggioranza delle rocce spaziali del nostro sistema solare. Questa fascia cosmica è antica quanto il sistema solare stesso, formatasi circa 4,6 miliardi di anni fa dai materiali rimasti che non riuscirono a coalizzarsi in un pianeta vero e proprio a causa dell’influenza gravitazionale di Giove. Quello che molti non sanno è che la cintura di asteroidi sta gradualmente scomparendo. Un nuovo studio condotto da ricercatori guidati dal planetologo Julio Fernández dell’Universidad de la Republica in Uruguay ha calcolato per la prima volta il tasso preciso di questa lenta ma inesorabile sparizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La cintura di asteroidi tra Marte e Giove? Sta scomparendo

La fascia principale degli asteroidi del nostro sistema solare sta lentamente scomparendo - I ricercatori hanno stimato con successo la velocità con cui la fascia principale di asteroidi del nostro sistema solare sta scomparendo. Secondo notebookcheck.it

